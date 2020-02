Capri. Il Sindaco risponde al Presidente di Federalberghi: “Dialogo con Anacapri mai messo in discussione”

IL SINDACO DI CAPRI, MARINO LEMBO REPLICA AL PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI ISOLA DI CAPRI, SERGIO GARGIULO “COMUNI: DIALOGO CON ANACAPRI MAI MESSO IN DISCUSSIONE”

A seguito della nota pervenuta al Sindaco della Città di Capri da parte del Presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo e apparsa sui media, il Sindaco Marino Lembo dichiara: “La porta dell’Amministrazione Comunale di Capri è sempre aperta al dialogo costruttivo nell’interesse delle comunità isolane, per questo ringrazio i rappresentanti di Categoria per l’interesse mostrato verso il ripristino totale dei rapporti istituzionali tra Anacapri e Capri: rappresentano esattamente la nostra linea visto che noi non abbiamo mai interrotto alcun dialogo. Sottolineo, tra l’altro, che su alcune questioni strategiche (Ospedale, eliambulanza, questioni abitative per i Capresi, Area Marina Protetta) i rapporti tra i Comuni dell’isola continuano in maniera proficua. Fermo restando l’autonomia decisionale, democraticamente sancita, di ogni Ente, riteniamo fondamentale che la sinergia tra Anacapri e Capri sia costante. Abbiamo questioni su cui dobbiamo lavorare fianco a fianco per rafforzare la nostra posizione su temi chiave come il diritto alla sanità, ai trasporti, terrestri e marittimi, alla casa e al lavoro verso la Città Metropolitana, la Regione Campania e il Governo Nazionale. L’unità delle Comunità dell’Isola è fondamentale, se vogliamo continuare a tutelare e salvaguardare la nostra bella Capri”.