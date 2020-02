Capri. Primo contatto tra rappresentanti di alberghi e settore extralberghiero

Primo contatto tra rappresentante degli alberghi e rappresentante del settore Extralberghiero dell’isola di Capri

“Da quando qualche settimana fa ho avviato con Atex il programma per rappresentare al meglio il settore extralberghiero dell’isola di Capri, ho messo al primo punto della nostra azione il confronto costruttivo e metodologico con Istituzioni, rappresentanti associativi, stakeholder dell’isola.

Infatti in questi primi giorni ho incontrato il Sindaco di Anacapri, il Sindaco di Capri e il presidente di Ascom Anacapri.

Stamattina ho contattato telefonicamente il dottor Gargiulo, Presidente di Federalberghi Capri, per concordare un appuntamento dopo la metà di febbraio.

Tutta l’Atex ritiene fondamentale costruire un rapporto forte tra il settore alberghiero e il settore extralberghiero che devono, insieme, operare per la risoluzione dei principali problemi e per presentare proposte a Istituzioni Nazionali, Regionali e Comunali.

In tutto il mondo il settore ricettivo, come ripete giustamente il nostro presidente Fedele, si è suddiviso oramai in due segmenti ricettivi :alberghiero ed extralberghiero.

Segmenti che devono

essere complementari e che hanno bisogno di strategie congiunte, portate avanti dai loro rappresentati.

Ho molto apprezzato l’appello che Gargiulo ha rivolto al Sindaco di Capri e al Sindaco di Anacapri nel ricercare una logica di collaborazione.

La stessa logica spero possa essere alla base dei rapporti tra Federalberghi e Atex sulla nostra isola.

Spero che nell’incontro di metà Febbraio si possa sancire un rapporto leale e costruttivo per il nostro turismo”

Graziano D’Esposito

Presidente Atex Isola di Capri