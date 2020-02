Capri. Operatori turistici in prima linea per la campagna di sensibilizzazione per proteggere la lucertola Azzurra

Operatori turistici in prima linea per la campagna di sensibilizzazione per proteggere la lucertola Azzurra e la lucertola Del Monacone.

Oggi in rappresentanza degli operatori del settore Extralberghiero dell’isola di Capri ho incontrato Massimo Valente, segretario dell’Associazione L’ Amo di Capri per manifestargli piena adesione di Atex alla campagna di sensibilizzazione per proteggere le due specie di lucertole che vivono nella nostra isola.

Gli operatori turistici, sia come cittadini che come imprenditori, vogliono e devono essere in prima linea per difendere l’ ambiente che rappresenta il nostro patrimonio principale.

Stiamo pensando di far pubblicare dei volantini che distribuiremo nelle nostre strutture per informare i turisti sulla esistenza di questi preziosi animali e sulla necessità di fare tutti gli sforzi possibili per proteggerli.

Anche stasera Atex dimostra nei fatti che nostra priorità è il confronto e la collaborazione con tutte le associazioni che operano per il bene della nostra magica isola

Graziano D’Esposito

Presidente Atex Isola di Capri