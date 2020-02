Capri. Dopo le proteste elisoccorso garantito anche la notte

In seguito all’incontro d’urgenza convocato presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania dopo la questione relativa alle emergenze notturne ed allo spostamento dell’elicottero del 118 dall’Ospedale del Mare a Pontecagnano, è garantito il servizio di elisoccorso di qualsiasi volo con direzione Capri per motivi di emergenza. Considerati primari dalle segnalazioni dell’ospedale, potranno atterrare anche in spazi non a norma, come l’elisuperficie di Damecuta ad Anacapri. Le amministrazioni comunali hanno espresso soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo, così come il Presidente di Federalberghi Isola di Capri Sergio Gargiulo, uno dei promotori della battaglia.