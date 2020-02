Capri isolata da ieri sera, albero abbattuto dal vento in Via Moneta. Sorrento collegamenti out anche oggi . Da Sorrento la redazione di Positanonews ha saputo che i collegamenti al momento non ci sono in mattinata e comunque sono in forse oggi e domani, quindi preferibile contattare direttamente le società di navigazione. Dai colleghi di Capri news apprendiamo delle condizioni sull’isola . Capri è isolata da molte ore a causa delle avverse condizioni meteomarine. Il vento forte, che crea difficoltà e mette a rischio le operazioni di manovra nel porto dell’isola, ha indotto anche i comandanti delle navi-traghetto della Caremar a sospendere le partenze di linea dei collegamenti marittimi. Dopo lo stop delle corse pomeridiane è stata annullata anche la partenza serale delle 19.40 da Napoli a Capri. Sono molti i capresi che, non potendo far rientro sull’isola, sono stati costretti a pernottare a Napoli. Stesso discorso, sull’isola, per alcuni lavoratori pendolari, non tantissimi per fortuna, che sono rimasti bloccati a Capri a seguito dell’annullamento delle corse pomeridiane e serali. Nessuna nave e nessun aliscafo o catamarano è presente questa notte nel porto di Capri. Quindi in mattinata nessuna corsa per gli altri porti della terraferma in Campania. A Positanonews confermano che in mattinata non ci sono state corse neanche dalla terraferma verso Capri, sicuramente più tardi vi saranno dei collegamenti, ma la situazione è precaria.