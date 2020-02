Capri. Emergenza in radiologia, forfait dei macchinari

Capri. I problemi per l’Ospedale dell’isola sembrano non trovare mai una fine. Attualmente, oltre alla carenza di personale ostetrico, si verifica una nuova emergenza. Questa, secondo quanto affermato dal Comitato Articolo 23 Isola di Capri”Salviamo il Capilupi”, riguarda il laboratorio di radiologia, i quali macchinari hanno da alcuni giorni dato forfait, per cui vi è l’impossibilità di effettuare radiografie. In questo momento, l’unica macchina che sembra funzionare regolarmente è la tac, e non si è a conoscenza dei tempi necessari al ripristino.