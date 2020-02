Capri, elisoccorso spostato a Pontecagnano: vertice in Regione

Una notizia che preoccupa tutti gli abitanti di Capri e non solo. L’eliambulanza posizionata sulla piazzola dell’ospedale del Mare di Napoli, la quale doveva servire per il trasporto notturno di ammalati gravi, è stata spostata a Pontecagnano. L’eliservizio h24 è tornato alla società a cui è affidato l’elisoccorso del 118, i cui elicotteri stazionano presso l’elisuperficie del Cardarelli.

Ancora una volta incubo per quanto riguarda il servizio a Capri, visto che l’elisuperficie non è ancora pronta, neanche ad Anacapri: mancano le illuminazioni delle piazzole nelle ore notturne. Un problema che venne fuori già a dicembre, quando l’eliambulanza del Cardarelli non riuscì ad arrivare a Damecuta per trasferire una donna ricoverata. Ci riuscì solo dopo diverse ore, visto che l’impianto di illuminazione non era in funzione. La donna morì poi al Cardarelli.

Venne istituita un’eliambulanza all’ospedale del mare, con servizio del 118 di Potencagnano, garantendo servizio notturno: servizio che è rimasto in funzione solo fino al 31 gennaio.

La cosa fece attivare l’Unione Nazionale Consumatori delegazione di Capri, la quale aveva organizzato una petizione e l’aveva inviata al presidente della Regione Vincenzo De Luca, all’ASL Napoli 1 Centro ed ai due sindaci: figuravano oltre tremila firme di cittadini dell’isola per chiedere il ripristino e la continuità del servizio.

In questi minuti si sta tenendo una riunione presso gli uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania per discutere dell’emergenza: presente il direttore generale regionale dell’ufficio Antonio Postiglione, i sindaci di Capri ed Anacapri Marino Lembo ed Alessandro Scoppa ed il consigliere delegato alla Sanità della Città di Capri, Bruno d’Orazi.