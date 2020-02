Capri e Costiera Amalfitana nella lista delle località preferite dai VIP per i loro matrimoni

Capri e la Costiera Amalfitana sono entrate a far parte della lista delle località preferite dai VIP per i loro matrimoni. Le bellezze naturali ed i posti dei due luoghi ne favoriscono la scelta per il giorno più bello della vita delle coppie di tutto il mondo.

“Capri è stata a lungo nella lista dei viaggiatori di tutto il mondo, coloro che hanno visto le immagini romantiche della top model tedesca Heidi Klum sposare il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz a bordo di uno yacht di lusso hanno sicuramente spostato questa isola italiana in cima alla loro lista. La Costiera Amalfitana offre tutto il necessario per una fuga romantica e rilassante. Qui si può godere della straordinaria cucina, la natura meravigliosa, l’atmosfera calda e l’acqua blu brillante piena di yacht sbalorditivi”.