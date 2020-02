Capri, Coronavirus: “Attenersi alle comunicazioni ufficiali per evitare allarmismo”

“La Città di Capri sta seguendo con particolare attenzione l’evoluzione dell’emergenza creata dal coronavirus. L’appello è quello di attenersi alle comunicazioni ufficiali che provengono dal Ministero della Salute e per esso dalla Regione Campania, per evitare che si diffondano notizie parziali e senza fondamento scientifico che producono come è accaduto, negli ultimi giorni, solo psicosi e allarmismo. A tale proposito la Regione Campania sta predisponendo le nuove linee guida che saranno inviate, a breve, a tutti i Comuni, in riferimento alla prevenzione dell’eventuale diffusione del coronavirus ed ha attivato un numero verde (800909699) a cui rivolgersi per qualsiasi informazione al riguardo. A beneficio dei concittadini, in allegato, il decalogo diffuso dal Ministero della Salute”. E’ quanto si legge in un avviso pubblicato sulla pagina Facebook della Città di Capri.