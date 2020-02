Capri. Arriva l’autobus elettrico per i test su strada, possibile il futuro utilizzo sull’isola

Capri. Questa mattina sull’isola azzurra è arrivato un autobus ecologico, rispettoso dell’ambiente in quanto elettrico al cento per cento. Il mezzo ha eseguito alcune prove su strada per cercare di capire se sia o meno fattibile il suo utilizzo sull’isola da parte di una delle aziende private presenti sul territorio. Si valuterà, quindi, la possibilità di realizzare un prototipo dell’autobus elettrico adatto alla peculiarità delle stradine capresi, quindi un mezzo con le stesse caratteristiche ma dalle dimensioni ridotte.