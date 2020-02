Vico Equense ( Napoli ) . Cannavacciuolo apre un ristorante a Ticciano di Vico Equense? «Dimenticare Ticciano, la piccola frazione di Vico Equense in cui sono nato, sarebbe dimenticare chi sono». Così Antonino Cannavacciuolo, chef stellato Michelin e protagonista di Masterchef, Cucine da incubo, Chef Academy e tanti altri cooking show televisivi, descrive il suo rapporto con il posto in cui è nato. Cannavacciuolo, napoletano per formazione professionale, per filosofia e nel cuore, anche se ristoratore in Piemonte, con Villa Crespi che gestisce insieme alla moglie Cinzia Primatesta, è nato in uno dei posti più belli della Penisola Sorrentina.

Ora, a quanto apprende Fanpage.it, in un servizio a firma di Ciro Pellegrino, in quei luoghi baciati dal sole Cannavacciuolo aprirà un suo nuovo ristorante. Fonti riferiscono di un suo interessamento ad immobili nella zona, ovviamente non passato inosservato nel piccolo centro della provincia partenopea dove le notizie sull’argomento si rincorrono da giorni. È altresì vero che in questo campo è facile abbandonarsi ad entusiasmi: le stradine della zona sono strettissime e occorrerebbero lavori di adeguamento per poter accedere ai migliori immobili con vista sul mare. A Vico vivono i genitori di Tonino Cannavacciuolo, la signora Anna e Andrea Cannavacciuolo, quest’ultimo insegnante di cucina.

Peraltro in Penisola – esattamente a Meta di Sorrento – lo chef partenopeo ha già un’attività ricettiva, Laqua Charme & Boutique. Come si chiamerà il nuovo ristorante di Cannavacciuolo, dunque, non è dato sapere, al momento, perché non c’è un annuncio ufficiale in tal senso. Di certo c’è che il core business di ‘Big Antonino’ è e resta il ristorante piemontese immerso nel verde del lago d’Orta, considerato a livello internazionale una delle eccellenze italiane dal punto di vista della proposta eno-gastronomica.

Fra Don Alfonso a Sant’Agata di Massa Lubrense e Gennarino Esposito , i tanti ristoranti stellati , questo angolo della Campania, fra Penisola Sorrentina Costa d’ Amalfi e Capri oltre ad essere il polo turistico più attrattivo per le vacanze si confermerebbe anche un riferimento mondiale per l’enogastronomia.