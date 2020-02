Campus 3s dal 6 all’8 marzo in Piazza Cota.

Torna anche quest’anno a Piano di Sorrento il Campus 3S: Sport + Salute + Solidarietà dal 6 all’8 marzo. Una Manifestazione dedicata all’importanza della salute e della prevenzione. Tanti stand, posizionati in Piazza Cota, saranno aperti a tutti per poter effettuare visite mediche, controlli e consulenze per lo sport e per la nutrizione. Ci saranno anche attività ludiche come musica dal vivo e giochi di squadra.