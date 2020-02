Campania. Più sicurezza sui mezzi pubblici, protocollo d’intesa con le forze dell’ordine

Questa mattina, il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha siglato insieme ai Prefetti, i Questori e i vertici delle forze dell’Ordine della Campania, il protocollo che proroga per altri tre anni il trasporto gratuito per gli appartenenti alle forze di polizia. Il tutto per garantire più sicurezza sui mezzi pubblici, per contrastare e prevenire aggressioni ed atti di violenza. Già nel 2016, infatti, era stata attivata una forma di collaborazione attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa dalla durata triennale, oggi rinnovato. Il Protocollo riconosce agli appartenenti alle forze di Polizia il diritto alla circolazione gratuita sugli autobus, con l’obiettivo di fornire assistenza e intervento in caso di commissione di reati o di necessità di ripristino dell’ordine pubblico.

“Abbiamo rinnovato per altri tre anni questo protocollo di collaborazione grazie al quale le forze dell’ordine potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici. I membri delle forze dell’ordine, in base a questo protocollo, avranno l’obbligo di segnalare la propria presenza agli autisti e di rendersi disponibili in caso di necessità. Questo si unisce al lavoro che stiamo facendo di installazione di impianti di video sorveglianza nei quartieri più a rischio per offrire ai nostri concittadini maggiori elementi di tranquillità e serenità”, ha detto De Luca.

Per il questore Alessandro Giuliano si tratta di un “gesto d’attenzione importante anche verso gli operatori delle società di trasporto, oltre che della loro utenza”.

Questa forma di collaborazione ha già avuto un impatto positivo, accrescendo la percezione di sicurezza dei viaggiatori e contribuendo a ridurre i fenomeni di aggressione o vandalismo.