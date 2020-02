Campania. Peggioramento del meteo per il giorno di San Valentino: in arrivo temporali, vento e vortice di bassa pressione

Le previsioni del meteo non sono delle migliori per il 14 febbraio. Tenendo conto delle possibili variazioni a causa dei giorni che ancora mancano al giorno degli innamorati, come anticipa il sito web specializzato ilmeteo.it, proprio in quei giorni si verificherà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di temporali, neve a bassa quota e vento. La giornata di venerdì 14 febbraio trascorrerà sotto il segno del maltempo che colpirebbe dapprima il Nord, con piogge e nevicate sui rilievi alpini, ma con un rapido peggioramento anche al Centro-Sud nella seconda parte della giornata, con la formazione di un vero e proprio vortice di bassa pressione. Il maltempo potrebbe colpire in modo più deciso con piogge diffuse, temporali, forte vento, ma anche con un generale calo termico che favorirebbe il ritorno della neve sui comparti appenninici, a quote piuttosto basse.