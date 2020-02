Campania. Mille donne morte all’anno di tumore al seno, un’epidemia nascosta altro che coronavirus

Napoli . Un post su facebook che riprendiamo perchè fa giustamente riflettere.

Nel 2018 nella sola Campania sono morte 1000 donne per tumore alla mammella tra i 39 e gli 80 anni (senza considerare altre neoplasie), un piccolo paese, abitato da sole donne, scompare di anno in anno. Un’ epidemia celata, sotterranea, a volte nascosta dentro quattro mura, che fa notizia di tanto in tanto. Per questa non si fermano le scuole, i paesi, i trasporti ( forse dovrebbero… chissà) perché fortunatamente non è contagiosa, ma l’incidenza è tale nella popolazione femminile da avvicinarsi alla definizione di epidemia. Sarebbe necessario dunque, riflettere sulle cause, sulle condizioni umane e ambientali in cui nasce Il cosiddetto“brutto male”. #diamoilgiustopesoallecose