Campania. L’ordine dei giornalisti in piazza contro bullismo e cyberbullismo

L’ordine dei giornalisti della Campania in piazza contro bullismo e cyberbullsimo. La Regione ha istituito una settimana dedicata al tema dal 3 al 7 febbraio e l’ordine della Campania scende in campo con le componenti della commissione pari opportunità che dalle ore 9 alle ore 13 saranno nelle piazze dei cinque capoluoghi: il 3 febbraio a Benevento in piazza Risorgimento, il 4 febbraio a Caserta in piazza Pitesti, il 5 ad Avellino al corso Vittorio Emanuele, il 6 a Napoli negli spazi adiacenti il teatro San Carlo e il 7 febbraio a Salerno in piazza della Concordia.