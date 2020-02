Campania-Coronavirus, vertice in Regione: gestione emergenza, ecco l’ordinanza

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro in Regione sul coronavirus, ovvero per verificare le azioni di prevenzione messe in campo dalla regione Campania e prepararsi a eventuali contagi.

Il Presidente Vincenzo De Luca, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha invitato i dirigenti delle scuole a sospendere l’organizzazione delle gite scolastiche per motivi precauzionali.

In Campania “non c’è alcun contagiato”, afferma il presidente De Luca: “Lavoriamo in stretto contatto con il Governo e con il ministero della Salute – dichiara De Luca – Anche questa mattina ci sono stati due scambi con il ministro Speranza”.

“Il 90% delle notizie che circolano sul web sono fake news, per non parlare dei social network. Occorre ascoltare esclusivamente le informazioni fornite dal Ministero e dalla Regione”. La Regione lavora per attrezzare le strutture sanitarie: “Abbiamo fatto una verifica per essere pronti a eventuali emergenze. Stiamo preparando le strutture perché in caso di contagio prevedano dei percorsi dedicati e individuali per i cittadini, i pronto soccorso sono in grado di aprire percorsi separati per evitare i contatti. Abbiamo fatto anche una verifica sui posti letto, ce ne sono circa 200 a disposizione. Moltiplicheremo inoltre i punti di verifica con i tamponi nelle strutture ospedaliere”.

Intanto, è stata emanata l’ordinanza (n.1 del 24/2/2020) “Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Nel documento, che potete leggere per intero cliccando qui, tra le altre cose, si legge come viene raccomandato, in caso di presenza di sintomi come mal di gola, temperatura corporea 37,5°, rinorrea e difficoltà respiratorie, di non ricorrere autonomamente ai servizi sanitari, ma contattare il medico curante o i numeri verdi regionali.