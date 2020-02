Campania. Attivato il numero verde per il pronto soccorso veterinario

Sarà attivo dalle 14 di oggi pomeriggio, mercoledì 12 febbraio, il numero verde regionale per il pronto intervento veterinario. Il numero verde, istituito dalla Asl Napoli 1 centro in attuazione della legge regionale n. 3 dell’11 aprile 2019 sul randagismo, è 800 178 400, e servirà per la segnalazione della presenza di animali senza padrone (cani vaganti feriti e gatti liberi feriti) da parte delle Forze dell’Ordine o direttamente dei cittadini.

Il servizio è istituito presso la sede operativa del Criuv, l’Ospedale Veterinario della Asl Napoli 1 Centro attivo 24 ore su 24. Le telefonate saranno registrate su supporto informatico in ordine cronologico e trasmesse al primo ambulatorio veterinario disponibile del Servizio Veterinario Pubblico della Asl, garantendo quindi l’intervento in tempi adeguati relativamente alla tipologia di soccorso.

Tra gli obiettivi fissati, la creazione di apposite strutture sanitarie per le erogazioni di attività rientranti nei vigenti Lea: attività di prevenzione e controllo della popolazione degli animali d’affezione, mediante attuazione di piani di contenimento delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica degli animali d’affezione senza padrone; attività di pronto soccorso e assistenza medica e chirurgica di I e II livello assistenziale dei sinantropi e degli animali d’affezione senza padrone in regime di ricovero ospedaliero; attività di anagrafe informatizzata degli animali d’affezione e implementazione dei sistemi informativi e banche dati nazionali e regionali; attività di prevenzione dell’abbandono degli animali d’affezione ed informazione per l’adozione consapevole; necroscopie a fini epidemiologici sulle spoglie degli animali d’affezione di proprietà o raccolti da suolo pubblico, anche per l’identificazione delle cause di morte.