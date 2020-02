Calcio. Vince il Vico Equense e si tira fuori dalla zona di play out.

Grande impresa del Vico Equense che batte l’Ariano Irpino per 3-1 a Massaquano e si tira fuori dalla zona play out. Gli azzurro-oro dominano fin da subito, portandosi in vantaggio con un super gol di Guida che viene applaudito da tutti gli spettatori. Schettino potrebbe realizzare il raddoppio ma subisce un penalty per una trattenuta su Capodilupo; De Angelis, però, sbaglia clamorosamente dal dischetto ed il primo tempo si chiude sull’1-0. Nella ripresa Varriale fallisce una buona occasione ma è ancora Schettino che realizza al termine di un contropiede magistrale. Mounard accorcia le distanze per la squadra ospite ma Schettino mette a segno la terza rete chiudendo definitivamente il match.