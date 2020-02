Calcio. Il Vico Equense alla prova del nove.

Il Vico si prepara per conseguire la terza vittoria consecutiva dopo quella con il Lioni e l’Ariano. Sabato prossimo gli azzurro-oro saranno impegnati in casa dei biancazzurri della Costa d’Amalfi che, in seguito al pareggio dell’ultima partita, vorrebbero continuare a mantenere il quarto posto in classifica. La squadra di Ferraro dovrà dare dunque una prova di maturità e si affiderà anche ai nuovi acquisti, Guida e Martone che sembrano essersi integrati molto bene. Limatola, invece, è ancora in forse per problemi fisici.