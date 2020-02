Calcio. Il Vico accende le luci di casa!

Il Vico accende le luci di casa: sono terminati infatti i lavori all’impianto di illuminazione del campo di Massaquano. Il Comune aveva promesso di prodigarsi per riuscire in tempi brevi a donare la luce alle gare casalinghe della squadra di mister Ferraro e così è stato! Il Sindaco e gli uffici presposti hanno dimostrato ancora una volta di essere sensibili ai bisogni del Vico Calcio e dello sport in generale.