Calcio. Serie A, Bologna – Brescia, finisce 2-1 con rimonta dei rossoblù.

Si è conclusa da poco la gara di anticipo della 22° giornata di serie A che ha visto il Brescia, ultimo in classifica, perdere in casa della squadra di Mister Mihajlovic, che di gara ne sta combattendo una ancora più importante dal 29 ottobre. Il tecnico rossoblù, infatti ha subito il trapianto di midollo in seguito alla leucemia e, dopo un ciclo di antivirali fatto lunedì scorso, ha deciso di presenziare alla sfida di oggi per supportare la sua squadra. “Merita la panchina d’oro, i ragazzi stanno dimostrando un cambio di mentalità”, è il commento di Emilio De Meo, collaboratore tecnico del Bologna. I padroni di casa, infatti, partono in svantaggio al 36′ su calcio di rigore contro la squadra priva di Balotelli e, costretti, quindi ad una rimonta che avviene prima col pareggio di Orsolini al 43′ e poi con Bani all’89 che porta dunque il Bologna al nono posto in calssifica.