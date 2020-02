Calcio. Il Sant’Antonio Abate fa bottino in casa del Sant’Agnello.

Perde in casa il Sant’Agnello contro il Sant’Antonio Abate che riscatta la pesante sconfitta dell’andata, finita 1-5 per la squadra peninsulare. Rompono il ghiaccio, dunque, gli ospiti passando subito in vantaggio al 18′ con Martino Montuori ma, allo scadere del primo tempo, i padroni di casa trovano il pareggio con Gallifuoco. Nella ripresa Coppola, al primo tentativo, trova il suo primo gol in campionato e fa sognare la vittoria ai biancoazzurri con il temporaneo vantaggio. Il pareggio del 28′ porta la firma di Nicola Di Ruocco ma, a chiudere definitivamente il match, è sempre Montuori che con il gol al 45′ decreta il risultato finale: Sant’Agnello – Sant’Antonio Abate 2-3! Le prossime due partite per i ragazzi di De Gregorio saranno due trasferte: il San Sebastiano e il Santa Maria la Carità!