Calcio. San Sebastiano – Sant’Agnello 1-1.

Il Sant’Agnello non va oltre il pareggio di 1-1 contro un San Sebastiano che nella partita di andata, riuscì a battere per 5-0. Gara equilibrata per le 2 compagini che si ritrovano rispettivamente al centro classifica la prima e nella zona play out la seconda. Per tutto il primo tempo poche sono state le azioni rilevanti, così come all’inizio della ripresa fin quando, al 77′ il San Sebastiano passa in vantaggio; il Sant’Agnello non sta a guardare e cerca ripetutamente il gol del pareggio, riuscendo ad ottenere anche un rigore che, però, Cacace sbaglia clamorosamente dal dischetto. All’88’ in un ultimo disperato tentativo, Di Somma trova la porta e permette alla sua squadra di portarsi a casa un punto.