Calcio. Massa Lubrense: “uniti si vince”.

Il Massa Lubrense Calcio vince con l’Agerola, riuscendo a segnare 4 reti alla difesa più forte del campionato, grazie ad un’ottima prestazione di tutta la squadra. Il tridente d’attacco da subito pronto, parte carico quando, con un goal di Giuseppe Marino fà esplodere di gioia i tanti sostenitori presenti allo stadio Cerulli. L’Agerola subisce il colpo ed il Massa ha 2 ottime occasioni per passare al raddoppio ma Marino, ancora davanti al portiere, tira male e la palla esce fuori di poco. Il secondo tempo inizia senza sostituzioni ed al 47′, per doppia ammonizione, viene espulso il numero 7 dell’Agerola. La squadra ospite non si abbatte ma, anzi, riesce addiruttura a rimediare un calcio di rigore che il capitano, però, sbaglia clamorosamente.

Otto minuti dopo, su un’azione perfetta, Marino tira ed insacca nuovamente nella porta per il 2-0. L’Agerola non si dispera e anche in 10 uomini, riesce a creare delle difficoltà alla squadra di casa: al 75′, infatti, arriva il goal del 2 a 1 quando, su colpo di testa, il portiere para ma sulla ribattuta nulla può. Gli ultimi 15 minuti sembrano non passare mai: l’Agerola si butta in avanti alla ricerca del pareggio, lasciando ampi spazi al Massa Lubrense che all’88’ trova il 3-1 sul rigore che Marino realizza perfettamente. Al 93′, su ultima azione di contropiede, anche Vito Volpe trova il goal che pone fine al match sofferto. Apoteosi del pubblico che si è dimostrato il 12° uomo in campo.