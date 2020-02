Calcio. Il Massa Lubrense in campo domani per la Coppa Campania.

Domani pomeriggio vanno in scena le semifinali di andata della Coppa Campania riservate ai club di Prima Categoria mentre il ritorno è previsto per il 4 marzo. In campo il Massa Lubrense che affronterà la Pro Sangiorgese alle 19, allo stadio Domenico Sessa di Castel San Giorgio; una trasferta difficile tra la prima e la terza in classifica che ambiscono ad andare in finale. Per tale occasione, i peninsulari invitano i propri tifosi a sostenere la squadra, come hanno fatto finora.