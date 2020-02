Calcio. Il Massa Lubrense in campo per consolidare il primo posto.

Domenica 9 febbraio alle 15, il Massa Lubrense tenterà, in un’impresa non troppo ardua, di portare a casa i 3 punti e consolidare il suo primo posto in classifica, contro lo Stabia Friends, penultimo, a soli 9 punti. Il derby peninsulare si terrà allo stadio Cerulli e, stando alle previsioni, non dovrebbe riservare particolari sorprese. Ben 33 punti, infatti, dividono le due squadre ed il Massa Lubrense, che ha conseguito il titolo di campione d’inverno, potrà godere anche del supporto dei tifosi pronti a sostenere la squadra fino all’ultimo.