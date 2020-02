Calcio. La Juve Stabia trova un pareggio in casa dell’Ascoli grazie al gol del portiere!

La Juve Stabia trova un pareggio in casa dell’Ascoli grazie al gol del portiere! A smorzare il sorriso di Stellone, nella sua prima partita da allenatore dei bianconeri, che fino al 94′ erano in vantaggio di 2-1, è proprio il portiere. Ivan Provedel, infatti, al 5′ minuto di recupero, si è reso protagonista di uno slancio che ha mandato la palla in rete su calcio di punizione per i Campani. La partita, iniziata male per le vespe che al 10′ erano passati in svantaggio col destro di Scamacca, si è poi equilibrata grazie al rigore splendidamente segnato dal solito Francesco Forte! Decimo centro per il capocannoniere dei gialloblu. Al 74′, dopo una serie di occasioni da ambo le squadre, arriva la conclusione del subentrato Ninkovic che, a botta sicura su passaggio di Brlek, insacca nella porta. A tempo praticamente scaduto, però, quando i marchegiani già stavano assaporando i 3 punti della vittoria, l’arbitro assegna un calcio di punizione per la Juve Stabia, Leali sbaglia completamente l’uscita e Provedel, giunto nell’area avversaria per l’attacco finale, mette a segno il gol del pareggio.