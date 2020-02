Calcio. Juve Stabia, probabili formazioni.

Juve Stabia-Crotone si disputerà oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare. La partita fra le due squadre, all’ottavo confronto in serie B, sarà arbitrata da Luca Massimi di Termoli e sarà visibile in diretta su Dazn. Fabio Caserta dovrà fare a meno dei cinque infortunati: Cissé, Di Mariano, Mastalli, Calvano e Russo, per cui ritroveremo sicuramente tra i pali Provedel, autore di uno straordinario gol del pareggio nella scorsa partita con l’Ascoli, e, probabilmente, davanti a lui una difesa a quattro con Fazio e Troest centrali e Vitiello e Ricci terzini. In mediana Addae sarà il playmaker, mentre Calò e Mallamo agiranno da mezzali. In attacco, Bifulco alle spalle di Forte e Canotto. Stroppa, invece, non potrà contare sugli infortunati Zanellato e Ruggiero per cui quasi certamente si affiderà a Curado, Marrone e Cuomo in difesa, Benali, Barberis, Crociata, Gerbo e Molina a presidiare le due fasce, capitan Cordaz e Messias e Simy in attacco.