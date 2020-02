Calcio. Juve Stabia PortAmi con te!

Sabato alle ore 15, al Romeo Menti, la Juve Stabia sarà impegnata nel big match contro il Crotone, una partita impegnativa per la squadra di Caserta, decisa a far bottino con il team calabrese che, d’altro canto intende consolidare il suo secondo posto in classifica che attualmente condivide con lo Spezia ed il Frosinone. La società gialloblù, per tale occasione, ha lanciato un’iniziativa approfittando anche dell’imminente festa di San Valentino: PortAmi con te. I sostenitori stabiesi sono invitati dunque a portare allo stadio le loro compagne che avranno delle tariffe agevolate. Di seguito i prezzi dei tagliandi in vendita fino a sabato alle ore 15:

Curva San Marco € 15 comprensivo dei diritti di prevendita

Biglietto Rosa € 8 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Varano € 18 comprensivo dei diritti di prevendita

Biglietto Rosa € 10 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Quisisana (scoperta) € 25 comprensivo dei diritti di prevendita

Biglietto Rosa € 15 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Monte Faito (coperta) € 30 comprensivo dei diritti di prevendita

Biglietto Rosa € 15 comprensivo dei diritti di prevendita

Tribuna Roberto Fiore (Vip) € 100 comprensivo dei diritti di prevendita.