Calcio. Juve Stabia contro l’Ascoli puntando al sorpasso.

Domani 7 febbraio è previsto l’anticipo della ventitreesima giornata di campionato di serie B che vede scendere in campo due squadre motivate e decise ad imporre la propria mentalità in uno scontro di centroclassifica. Lo stadio Cillo e Lillo Del Luca ospiterà, infatti, il match Ascoli – Juve Stabia dove il team di casa proverà a mostrare il desiderio di rinascita in seguito al cambio allenatore e la squadra campana vorrà proseguire la striscia positiva, interrotta solo dalla sconfitta interna contro il Perugia. Le parole del tecnico Caserta in conferenza: “”So benissimo che il nostro modo di giocare è molto dispendioso, ma anche contro l’Ascoli mi aspetto una grande partita da parte nostra. Sono solito non temere nessun avversario, noi abbiamo rispetto di tutti ma non dobbiamo aver paura di nessuna squadra perché conta solo quello che succede all’interno del terreno di gioco. Affrontare una squadra che cambia l’allenatore non è mai facile perché non si sa come vuole giocare il nuovo mister, è più difficile preparare la gara”.