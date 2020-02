Calcio. Inter – Napoli, bloccata la vendita dei tagliandi ai tifosi ospiti.

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha da poco reso noto che per la partita Inter – Napoli, valevole per la semifinale di Coppa Italia, è stata bloccata la vendita dei tagliandi ai tifosi ospiti. Un match considerato ad alto rischio sicurezza dopo che, il 26 dicembre 2018, in seguito a degli scontri tra ambedue le tifoserie, un giovane di Varese è deceduto.