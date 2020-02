Calcio. Gattuso: “quella di domani è una partita-trappola”.

In conferenza stampa, Fabio Liverani, tecnico del Lecce, si è mostrato orgoglioso della sua squadra e del centrocampo che, seppure orfano di Babacar e Farias, potrà contare su Falco e Lapadula nel match di domani contro il Napoli. Non crede nell’impresa contro il team biancazzurro ma è certo di ricevere grandi emozioni in uno stadio così importante che, per l’occasione, prevede il pienone. Gattuso, d’altro canto, è apparso preoccupato perché “il Lecce è una squadra che palleggia in faccia agli avversari e, per batterlo, bisognerà avere la stessa grinta e cattiveria delle ultime 3 partite. Non sarà facile mentalmente e ci vorrà molta concentrazione. Si tratta di una partita-tappola e Koulibaly potrebbe partire titolare”. Gattuso ha poi parlato anche del suo futuro, inevitabilmente legato ai risultati che la squadra azzurra riuscirà ad ottenere a fine stagione: “Il mio futuro oggi non ha importanza. Ha importanza il futuro del Napoli. Io ho un contratto di un anno e mezzo con alcune opzioni. Io devo pensare ad oggi. Sono orgoglioso che mi sia stata data questa possibilità e di allenare il Napoli”.