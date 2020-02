Calcio. Finisce 0-0 Puteolana-Sant’Agnello.

Dopo la sconfitta con il San Giuseppe, il Sant’Agnello non va al di là dello 0-0 nella trasferta a Pozzuoli contro la Puteolana ultima in classifica. Un risultato che non permette alla squadra peninsulare di approfittare del passo falso dell’Isola di Procida ed avvicinarsi, quindi, al sesto posto. Ora si attende il prossimo turno per un combattimento a centroclassifica con il Sant’Antonio Abate.