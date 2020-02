Calcio. Doppietta di rigori del Perugia in casa delle Vespe.

Perde 2-1 in casa la Juve Stabia contro il Perugia, che dedica la vittoria all’ex presidente Gaucci, morto ieri a Santo Domingo. Subito aggressivo il team di Caserta che prova ad andare in vantaggio ma, al 17′, l’arbitro concede un rigore agli umbri e Iemmello non sbaglia; dopo pochi minuti Forte sfiora il pareggio ma la palla esce di poco fuori. E’ Canotto al 24′, a scattare sulla linea del fuorigioco e a siglare il goal dell’1-1. La squadra di casa fà la partita ma le occasionissime sono degli ospiti, prima con Konate e poi con Iemmello che trova uno strepitoso Provedel ma che non sbaglia quando, al 71′, l’arbitro concede un altro rigore. Si conclude dunque una gara che vede le Vespe cercare un pareggio che non arriva con Rossi, che manda di poco al lato della porta. Mister Caserta è intervenuto in conferenza stampa mostrando il suo disappunto e la paura di ritrovare la squadra disunita delle prime partite quando, invece, ogni gara dovrebbe essere considerata una finale, per la sua difficoltà e per la concentrazione che ci vuole ad affrontarla. Di tutt’altra opinione è il Presidente Franco Manniello che è certo che la partita sia stata decisa dall’arbitro per i 2 rigori inesistenti e molti falli dubbi fischiati contro ed auspica che arrivi presto il VAR anche nella serie cadetta!