Calcio. Domani in campo Scafatese – Vico Equense, turno infrasettimanale a porte chiuse!

Il Vico torna in campo già domani per il turno infrasettimanale con la Scafatese e in queste ore il mister Ferraro sta preparando i ragazzi ad affrontare al meglio questa 25° giornata di campionato, dopo la dura sconfitta con l’Avellino. Assente dalla lista dei convocati solo Varriale per un problema muscolare, tutti gli altri saranno disponibili. Doccia fredda per la Scafatese costretta ancora una volta a giocare a porte chiuse e, a tal proposito, dure sono state le parole del Presidente Vincenzo Cesarano, amareggiato di non poter avere il sostegno del pubblico e pronto a far giocare altrove la prossima gara casalinga se l’amministrazione comunale non dovesse riuscire a risolvere in tempi brevi i problemi legati allo stadio: “Speravamo di riabbracciare il nostro pubblico, adesso invece siamo costretti ad ascoltare nuovamente il silenzio assordante. Non si può andare avanti così, non siamo per nulla supportati. Non abbiamo nemmeno il tempo materiale per provare a fare una variazione di campo, perché si gioca già mercoledì, ma se l’amministrazione comunale non risolverà questi piccoli problemi torneremo a giocare fuori città già dalla prossima gara casalinga”.