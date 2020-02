Calcio. Il Coronavirus scende in campo in serie C.

Il Coronavirus scende in campo in serie C: risultato positivo al tampone del Coronavirus giocatore della Pianese, squadra che milita in serie C. Si tratta del primo calciatore colpito dalla malattia ed ora tutta la squadra è stata messa in quarantena; il ragazzo di 22 anni ha iniziato a sentirsi male in hotel ad Alessandria, dove era in trasferta con i compagni per disputare la partita il giorno dopo contro la Juventus under 23 ma, a causa della febbre alta il giocatore non è mai sceso in campo. La squadra è poi rientrata a Piancastagnaio (SI) mentre lui è tornato autonomamente a casa. All’analisi del tampone, effettuagli a domicilio il calciatore è risultato positivo e, prelevato dall’abitazione da un’ambulanza è ora ricoverato nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena.