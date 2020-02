Calcio, Prima Categoria. Il Real Anacapri espugna Quarto con un gol di Galasso

Il Real Anacapri espugna il Giarrusso di Quarto con una grande prova di carattere. Gli uomini di mister Staiano si sono imposti per una rete a zero al termine di una partita di alta classifica equilibrata e ben giocata da entrambe le compagini.

La rete degli isolani è stata siglata alla fine del primo tempo da Galasso dopo un’azione avviata sulla sinistra da Buondonno il quale indirizzava il pallone in area di rigore verso Ascione che, chiuso per la conclusione in porta, serviva a sua volta l’accorrente Galasso che fulminava l’estremo difensore del Quarto.

I ragazzi di Anacapri consolidano così la seconda posizione in classifica e nella corsa ai play off promozione.