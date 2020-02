Calcio. Assegnazione della Panchina d’Oro. Premiato anche Fabio Caserta.

A Coverciano è il giorno della assegnazione della Panchina d’Oro per la Stagione 2018/2019 per il miglior tecnico della serie A, B, C e settore giovanile. Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, che l’anno scorso militava in serie C, vince la Panchina d’Oro serie C con 19 voti. Il tecnico, molto soddisfatto ha tenuto a precisare di “voler condividere il premio con lo staff e coi calciatori, veri protagonisti di un’annata straordinaria”. A vincere quello della serie cadetta, invece, è Fabio Liverani che allenava il Lecce. Sul podio della massima serie, Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic. A vincere è l’allenatore neroazzurro che ha compiuto l’impresa di portare la sua squadra in Champions League e che con commozione dichiara: “Un premio così prestigioso è frutto del lavoro di molti. Dietro a questa stagione dell’Atalanta, che arriva da anni precedenti, ci sono giocatori, presidente, società, città. Sono nella condizione di poter lavorare al meglio: Bergamo è un esempio bello, entusiasta, di come si segue il calcio, civile, entusiasta fuori e in casa. E’ il risultato di una stagione e speriamo di poter continuare a lungo, la piazza non era abituata ed è il premio di tutti. Ci auguriamo, in futuro, di continuare. Il calcio ha bisogno di esempi come Bergamo, come i vivai, come l’appartenenza”.