Buon compleanno Massimo Troisi: l’attore domani avrebbe compiuto 67 anni

Buon compleanno Massimo Troisi. L’attore originario di San Giorgio a Cremano avrebbe compiuto 67 anni domani, mercoledì 19 febbraio.

Un vero e proprio genio della comicità, riconosciuto a livello internazionale. Il “Pulcinella senza maschera” è considerato a tutt’oggi uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano; nonché da molti erede di Eduardo e Totò. Arrivò al successo con il trio “La smorfia”, al fianco di Lello Arena e Enzo Decaro, successo che gli consentì di esordire al cinema con “Ricomincio da Tre”.

Da quel momento decise di dedicarsi esclusivamente al cinema: diresse ben quattro film e recitò in dodici. Uno stile inconfondibile, che metteva in risalto la sua innata capacità espressiva sia verbale sia mimica e gestuale con la quale riusciva a unire ruoli comici a quelli più riflessivi. Con lui nacque la nuova tipologia napoletana di antieroe, la vittima dei tempi moderni, un personaggio che riflette tuttora i dubbi e le preoccupazioni delle nuove generazioni.

Non solo però recitazione, si dilettò anche scrivendo alcune poesie e “aiutando” l’amico Pino Daniele col brano “Quando”.

Troisi era malato di cuore sin dall’infanzia. Morì il 4 giugno 1994 all’Infernetto, a Roma, per un fatale attacco cardiaco, conseguente a febbri reumatiche; il giorno prima terminò la sua ultima pellicola, Il postino, per il quale verrà, qualche tempo dopo, candidato ai premi Oscar come miglior attore e per la miglior sceneggiatura non originale.

Nella giornata di domani la sua città natale, San Giorgio a Cremano, ne omaggerà la figura con vari eventi.