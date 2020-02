Una brutta Juve perde in casa del Lione l’andata degli ottavi di Champions per 1-0. Primo tempo difficile per la squadra di Sarri: traversa di Toko Ekambi e gol di Tousart alla mezz’ora. Nella ripresa Dybala spreca il pareggio e nulla cambia nemmeno con l’ingresso di Higuain che va ad affiancare Ronaldo ed il nunero 10 juventino in zona di attacco. Tante le critiche sui social da parte dei tifosi bianconeri inferociti per il pessimo gioco e non si risparmia il giornalista Paolo Bargiggia che scrive: “Ma la Juventus che sta giocando come una provinciale qualunque? Sarri dove sei? Magari nell’intervallo, quando ha finito di masticare e sputare i filtrini della siga si sveglia e li sveglia…”. Il ritorno di giocherà il 17 marzo alle ore 21 allo Juventus Stadium.