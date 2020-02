Brennero bloccati treni per l’Austria dall’ Italia, prudenza in Europa sugli italiani misure anti coronavirus La Svizzera ha detto che non blinderà la frontiere con l’Italia, respingendo le sollecitazioni dei partiti di destra; però l’Austria ha bloccato il traffico ferroviario al Brennero. Marine Le Pen ha chiesto invece misure straordinarie contro chi arriva in Francia dall’Italia e la Germania fa sapere che «segue con attenzione» l’evoluzione della situazione sanitaria in Italia; e intanto la Romania mette in quarantena chi arriva da Lombardia e Veneto. Il moltiplicarsi dei contagi coronavirus in Italia mette in ansia l’Europa. Che per ora non isola il paese ma che indubbiamente guarda con preoccupazione le misure che via via vengono adottate per fronteggiare l’epidemia.