Boscoreale. Colpevole di usura aggravata: arrestato strozzino

Stamattina i Carabinieri della Stazione, sulla base di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP di Torre Annunziata, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di usura aggravata. L’indagato prestava abitualmente denaro a persone e famiglie in difficoltà del suo quartiere a Boscoreale, chiedendo in cambio interessi superiori al 100% annuo, costringendo le vittime ad un giro di debiti dal quale non riuscivano più ad uscire. Proprio un uomo, vittima di questa usura da anni, ha sporto una denuncia, in seguito alla quale sono state avviate le indagini, che hanno poi permesso di identificare ulteriori vittime, in alcuni casi terrorizzate perché oggetti di minacce da parte dello strozzino, il quale si appostava anche sotto le abitazioni e non esitava ad avvicinare i familiari. Ben quattro persone sono state liberate dopo anni da quest’oppressione grazie all’intervento dei militari, che, nella casa del malvivente, hanno trovato anche le annotazioni dei prestiti e delle scadenze.