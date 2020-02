Bellissima iniziativa a Tramonti. Installazione di una giostra per diversamente abili

Gli amministratori del gruppo Facebook “Tramonti Solo Cose Belle” hanno, durante gli scorsi giorni, venduto centinaia di t-shirt per una bellissima iniziativa benefica: installare nella Piazza intitolata ai Caduti di Nassiriya una giostra per persone diversamente abili. Tramite la vendita sono stati raccolti circa 2300 euro, per una spesa totale di circa 4000 euro, di cui 3500 sono necessari per la struttura ed il restante per il montaggio.

Di seguito riportato il messaggio.

“Rendiamo pubblico questo post di chiarimento nella massima trasparenza.

L’idea della vendita di t-shirt partita da questa pagina, sia dagli utenti che dagli Admin e da tutte le persone che ci hanno partecipato era in funzione della realizzazione di un’opera per il nostro territorio.

Dopo un’attenta analisi l’opera scelta era quella della realizzazione di una giostra per persone diversamente abili da installare in uno dei parchi di Tramonti;

In seguito alla vendita delle t-shirt e ai vari preventivi che abbiamo avuto modo di opzionare ci siamo resi conto di quanto il nostro ambizioso progetto sia piuttosto dispendioso e che con la cifra raccolta non riusciamo a coprire del tutto l’esosa spesa!

Continuando nel nostro sforzo e nel raggiungere l’obiettivo prefissato speriamo che ancora il buon animo delle persone sia ancora d’aiuto per questa idea; sappiamo che chiunque vorrà aiutarci ad ultimare questo progetto troverà le nostre braccia aperte ad accoglierlo fraternamente.

Gl Admin