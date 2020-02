Beatrice di York sposa con Edoardo Mapelli Mozzi? Il loro amore sbocciò in Costa d’ Amalfi

Costiera amalfitana terra romantica. Da Positano a Ravello sono passati tutti i reali e la Divina è una delle location preferite al mondo per i matrimoni . A svelare il prossimo possibile evento nuziale dopo l’amore sbocciato in Costa d’ Amalfi è Dagospia . Per chi è stanco di sentir parlare della Brexit, anzi vorrebbe dimenticarla, c’ è sempre il tormentone senza fine della famiglia reale britannica a offrire materiale per i tabloid. Stavolta è Beatrice, figlia del principe Andrea (sospeso da ogni ruolo pubblico per il coinvolgimento nello scandalo del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein), nipote della regina Elisabetta, cugina di William e Harry. La notizia è che la principessa ha preso carta e penna, per rispondere personalmente ai fans dei Windsor che le hanno scritto congratulandosi per il suo fidanzamento ufficiale con il conte italiano Edoardo (detto Edo) Mapelli Mozzi. «Grazie tanto di avere pensato a noi e averci augurato di essere felici», scrive Beatrice

«Siamo così contenti di sposarci e di cominciare la nostra vita insieme. Con affetto, Beatrice ed Edo». Il messaggio non rivela dove o quando si sposerà la coppia, il cui amore è sbocciato durante una vacanza ad Amalfi, ma lascia intendere che le nozze potrebbero essere imminenti. E, secondo i giornali inglesi, benedette da un regalo speciale: la regina Elisabetta concederebbe alla coppia i saloni di Buckingham Palace per le nozze.