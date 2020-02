Battuta d’arresto per il Vico che perde 2-0 con la Virtus Avellino.

Brutta sconfitta per il Vico che perde in casa con una buona Virtus Avellino che realizza con un gran sinistro di Cucciniello al 34′ ed un ottimo contropiede di Merola al 60′, espulso poi per doppia ammonizione. Partita senza emozioni e alla pari fino al gol del vantaggio Irpino. Il Vico non sta a guardare ma si vede annullare una rete per presunto fuorigioco di Martone e Schettino fallisce due clamorosi occasioni. Sul finale di gara Guida prende un palo interno e pone il termine ad una gara macchiata dalla sfortuna.