Battipaglia. Sequestrata casa a “luci rosse”, proseguono le indagini della Polizia Municipale

Battipaglia. Dopo il blitz di giovedì scorso in un condominio in via Garibaldi, nel quale sono state scoperte due escort straniere insieme ai clienti, proseguono le indagini della Polizia Municipale, per stanare le case a “luci rosse” in città.

Le indagini si stanno circoscrivendo ad alcune zone precise della città, quali il rione Taverna, il centro cittadino e la zona industriale, dove sarebbero presenti alcune abitazioni utilizzate, ed ai proprietari degli appartamenti.