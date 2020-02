Battipaglia. Cittadino straniero arrestato per maltrattamenti a moglie e figlio

SALERNO – Battipaglia: la Polizia arresta un cittadino straniero pregiudicato condannato per maltrattamenti alla moglie ed al figlio.

Nella giornata di ieri, 4 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno proceduto ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino straniero, S.C. pregiudicato di anni 47, condannato per maltrattamenti in famiglia. Nel 2017 l’uomo, nel corso di una lite familiare, in stato di ebrezza, maltrattava la moglie ed il figlio minorenne con lui conviventi, determinandone uno stato di prostrazione e terrore. In particolare, nel corso del litigio l’uomo minacciava i propri familiari di morte colpendoli ripetutamente con calci e pugni, procurando ad entrambi varie lesioni. In seguito all’episodio fu disposto dall’Autorità Giudiziaria l’allontanamento dalla casa familiare, con provvedimento di urgenza, contestuale denuncia e successiva condanna da parte del Tribunale di Salerno alla pena di due anni di reclusione. I poliziotti del Commissariato pertanto procedevano al rintraccio dell’uomo, traendolo in arresto. Dopo le formalità di rito, veniva condotto presso il carcere di Salerno – Fuorni, ove dovrà scontare la pena.