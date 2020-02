AVVOCATI A CONVEGNO IL 14 FEBBRAIO A SORRENTO

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, il 14 febbraio 2020 – ORE 15,00 a SORRENTO – HOTEL PARCO DEI PRINCIPI, discuterà di:

MODIFICHE ALLA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA ASPETTI ORDINAMENTALI E PREVIDENZIALI

Il programma è il seguente:

Ore 15,00 Caffè di benvenuto e registrazioni partecipanti

Ore 15,30 Indirizzi di saluto da parte delle Autorità presenti

Ore 16.00 – Prima sessione

LE PROPOSTE DI MODIFICA AL D.LGS. 116/2017 IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

– Tavola Rotonda –

Presiedono e Moderano: Avv. Luisa Liguoro – Presidente Ordine Avvocati di Torre Annunziata

Dott. Ernesto Aghina – Presidente Tribunale Torre Annunziata.

Partecipanti:

Sen. Andrea Ostellari – Presidente Commissione Giustizia

Sen. Giuseppe Luigi Cucca – Relatore L. 56/201

On. Avv. Andrea Delmastro Delle Vedove – Presidente Giunta per le Autorizzazioni

Sen. Angela Anna Bruna Piarulli – Componente Commissione Giustizia

Sen. Valeria Valente – Relatrice ai DDL di modifica

Avv. Luigi Vingiani – Componente Tavolo Tecnico Riforma M.O.

***

Ore 17.30 – Seconda sessione

GLI ASPETTI ORDINAMENTALI, RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

– Tavola Rotonda –

Presiedono e Moderano: Avv. Francesco Maddaloni – Consigliere Ordine Avvocati Torre Ann.ta

Avv. Gennaro Torrese – Presidente Fondazione Forense “De Nicola”

Partecipanti:

Dott. Antonio D’ Amato – Consigliere Csm

Dott. Eugenio Forgillo – Presidente Vicario Corte d’Appello di Napoli

Sen. Ugo Grassi – Componente Commissione Affari Costituzionali

Avv. Massimo Libri – Giudice di Pace di Venezia

Avv. Walter Militi – V.Presidente Cassa Forense

Sen. Francesco Urraro – Componente Commissione giustizia

On.le Catello Vitiello – Componente Commissione Affari Costituzionali

La partecipazione all’evento riconosce n. 3 crediti validi per la formazione forense continua di cui 1 in materia obbligatoria (Legge Professionale)