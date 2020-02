“Avete il virus, andate via”. Ragazzi dai tratti orientali bullizzati a Sorrento e Castellammare

Insultati per i loro tratti somatici, bullizzati dai coetanei: «Avete il virus, andate via». Questa è la triste vicenda riportata da Fiorangela D’Amora sul quotidiano de Il Mattino. La denuncia arriva da un cinquantenne di Castellammare, sposato con una donna di origini filippine e padre di due figli di 17 e 13 anni. «I miei figli sono stabiesi doc – racconta Carmine (nome di fantasia) – hanno i tratti del viso orientali. Ebbene, a causa dell’ignoranza che purtroppo la fa da padrone, sono ormai bersaglio di atti razziali per causa del coronavirus».

Lo sfogo dell’uomo, che lavora come direttore d’albergo a Sorrento, è stato raccolto dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha deciso di renderlo pubblico. «Mio figlio – spiega Carmine – pratica sport a Sorrento ed è capitato che sulla Circumvesuviana sia stato preso di mira da alcuni ragazzini che gli hanno strillato di scendere perché portatore del Coronavirus. Ma anche per strada è accaduto che alcuni ragazzi si divertissero nel chiamarli infetti. Veri e propri atti di bullismo e prepotenza». L’uomo, che sostiene la sua famiglia lavorando proprio nel mondo dell’accoglienza e del turismo, chiede l’attenzione della società nella quale vivono i suoi ragazzi, decide di non tacere, sperando di aiutare il primogenito ormai quasi maggiorenne e la piccolina di 13 anni. «Lavoro nel settore del turismo da 25 anni e sono a contatto con tante etnie diverse tutti i giorni. Mai mi sarei aspettato – conclude Carmine che nella nostra città ci fosse ancora tanta ignoranza. Spero che i ragazzi moralmente siano forti nell’affrontare questi insulti fatti dai loro coetanei e che la situazione non degeneri diventando insostenibile».

Un caso che ha scatenato le reazioni di decine di persone che hanno mostrato il loro sostegno morale. «Tantissima solidarietà all’imprenditore e alla sua famiglia – scrive Annamaria sui social – anche mia figlia è di origine asiatica e siamo anche noi di Castellammare ma, grazie a Dio, non mi è capitato di vivere una tale bruttissima esperienza. La maggior parte delle persone sono intelligenti e sensate e sanno che mortificando una bambina mostrano solo la loro pochezza d’animo e il loro miserabile intelletto». Altri invece rispondono parlano di atteggiamenti dovuti a una paura dilagante. «Non si tratta di razzismo – scrive Genny – ma di paura e prevenzione. Noi italiani tendiamo sempre ad esagerare». Episodi gravi e non isolati secondo i politici. «Dobbiamo dire tutti no alla caccia all’untore ha commentato Borrelli – e dobbiamo farlo con estrema forza e determinazione». La storia dei fratelli stabiesi non è isolata. «Fermata di Meta: salgono due coppie di ragazzi sui 17-18anni, osservano un signore cinese e iniziano a minacciarlo di andarsene e chiamarlo in tutti i modi, una ragazza prende le sue difese e viene minacciata di essere picchiata anche lei. C’è un virus innato in questa terra, si chiama ignoranza». Questo un altro episodio raccontato sulla pagina Facebook di Storie Circumvesuviane. «Storie di baby gang, – conclude Borrelli – vigliaccheria ma, soprattutto, ignoranza profonda».

Netta la presa di posizione anche del sindaco di Castellammare: «Mai e poi mai consentirò che le discriminazioni possano prendere il sopravvento nella mia città – afferma Gaetano Cimmino – Per questo motivo invito l’autore della denuncia a bussare alla mia porta, condanno piena per i balordi che danneggiano il buon nome di Castellammare di Stabia».